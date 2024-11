Alvino: "A dispetto di chi gufa, la mentalità vincente del Napoli di Conte fa la differenza"

vedi letture

Il Napoli batte 1-0 la Roma e si riprende la testa della classifica, il giornalista Carlo Alvino commenta così su X: "A dispetto di tanti pronosticatori da strapazzo e di chi giustamente (per questioni di classifica) gufava, il Napoli si riprende la vetta della classifica.

È la mentalità vincente del Napoli di Conte a fare la differenza stasera. Tre punti voluti a tutti i costi e mai messi in discussione. Una squadra guerriera come vuole il suo allenatore. Una vittoria che aumenta la soddisfazione perché sarà accompagnata sicuramente da quel chiacchiericcio inutile e stucchevole sul “bel gioco”. Contento per il gol di Lukaku, il campo zittisce i critici ed aiuta il morale. Il viaggio è lungo ma resta entusiasmante. Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!".