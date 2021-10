Alvino: "Accordo per data Supercoppa, a chi le critiche? Al Napoli naturalmente..."

"Inter, Juvetnus e Serie A trovano un accordo per la Supercoppa e a chi si muovono le critiche? Al Napoli naturalmente... questa è la fotografia del calcio nel nostro Paese!". Questo il commento su Twitter del giornalista Carlo Alvino alle polemiche sui social per la possibile data stabilita per la prossima Supercopppa italiana. Il 5 gennaio dovrebbe giocarsi il Derdy d'Italia, con la sfida di campionato tra Juventus e Napoli in programma il 6 gennaio che potrebbe slittare a febbraio.

+++ @Inter @juventusfc e @SerieA trovano un accordo per la #Supercoppa e a chi si muovono le critiche? Al @sscnapoli naturalmente... questa è la fotografia del calcio nel nostro Paese! +++ — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 26, 2021