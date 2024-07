Alvino: "Aumento per Di Lorenzo? Illazioni! Chi lo dice porti le prove, altrimenti vale tutto…”

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha commentato su X la vicenda

Nei giorni scorsi il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha assicurato che Giovanni Di Lorenzo è rimasto in seguito ad un aumento dello stipendio pareggiando l'offerta da 4mln della Juventus.

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha commentato su X la vicenda: “In tanti mi state chiedendo perché il Napoli non smentisce di aver adeguato economicamente il contratto a Giovanni Di Lorenzo. Nonostante il silenzio che mi ero imposto su questa storia, per una forma di rispetto nei confronti di chi mi segue e tifa Napoli, mi vedo costretto, mio malgrado, a tornare sull’argomento, ma solo per una questione di carattere contrattuale.

Per me la vicenda calcistica è chiusa. Di Lorenzo è il capitano del Napoli e quindi è il mio capitano. L’eventuale nuovo accordo economico va depositato in Lega ed il documento diventa pubblico. Piuttosto che continuare a fare chiacchiere ed illazioni ("tutti sanno"), chi è in possesso di queste informazioni porti prove di questa modifica, altrimenti, senza prove, tutti possono dire tutto! Non è che se Tizio dice una sciocchezza su Caio, Caio deve smentire, in diritto, questo si chiama INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA. Peggio ancora se si ipotizza qualcosa al di fuori del contratto… per questo tipo di operazioni rivolgersi altrove!”.