Alvino celebra Callejon: "Giocare gratis per due mesi non fa parte del calcio d'oggi"

"Giocare gratis per due mesi (solo con copertura assicurativa quindi gratis) non fa parte del calcio d'oggi. In altri club giocatori in scadenza hanno preteso giustamente due mesi di stipendio o hanno deciso di chiudere il 30 giugno il loro contratto. Onore a Josè Maria Callejon". Questo il bel messaggio di Carlo Alvino, condiviso su Twitter, per celebrare la prova di Callejon, che a breve firmerà il prolungamento fino al 31 agosto.

