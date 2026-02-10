Alvino: "Che vergogna! Mancata espulsione di Ramon è malafede! Sono disgustato!"

Alvino: "Che vergogna! Mancata espulsione di Ramon è malafede! Sono disgustato!"
di Antonio Noto

Il Como supera ai rigori il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia, ma sono tantissime le polemiche per la direzione di gara di Manganiello che grazia per due volte la squadra di Fabregas.

Il giornalista Carlo Alvino commenta così sul proprio accout X: "Che vergogna! La mancata espulsione di Ramon è malafede! Sono disgustato!".