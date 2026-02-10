Alvino: "Che vergogna! Mancata espulsione di Ramon è malafede! Sono disgustato!"
Il Como supera ai rigori il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia, ma sono tantissime le polemiche per la direzione di gara di Manganiello che grazia per due volte la squadra di Fabregas.
Il giornalista Carlo Alvino commenta così sul proprio accout X: "Che vergogna! La mancata espulsione di Ramon è malafede! Sono disgustato!".
#NapoliComo Che vergogna! La mancata espulsione di Ramon è MALAFEDE! Sono disgustato! #ForzaNapoliSempre— Carlo Alvino (@Carloalvino) February 10, 2026
