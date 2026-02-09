Foto Buongiorno sui social dopo gli errori di Genova: "Per questa maglia non si molla!"

Alessandro Buongiorno è finito sotto la lente di ingrandimento nell'ultimo periodo dopo qualche errore di troppo. Gli ultimi, in ordine di tempo, quelli gravi di cui si è macchiato a Marassi nel match contro il Genoa: con due sbagli individuali l'ex Torino ha di fatto regalato due reti al Grifone.

Ma il difensore classe 1999 non demorde. Anzi, sui social si mostra carico, determinato a superare il periodo negativo. Buongiorno ha infatti pubblicato uno scatto in maglia azzurra nelle sue Instagram Stories: "Pe' sta maglia nun se molla!", ha scritto il giocatore a corredo dell'immagine.