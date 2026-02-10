Capuano: "Al netto del mancato rosso a Ramon, il Como ha fatto una gran partita"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha commentato sul proprio account X l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia per mano del Como dopo i calci di rigore: "Il Napoli esce dalla Coppa Italia perché, al netto della mancata espulsione di Ramon a inizio ripresa, il Como ha fatto una gran partita al Maradona. A Conte resta solo il campionato. Troppo poco".