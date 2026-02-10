Capuano: "Al netto del mancato rosso a Ramon, il Como ha fatto una gran partita"
Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha commentato sul proprio account X l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia per mano del Como dopo i calci di rigore: "Il Napoli esce dalla Coppa Italia perché, al netto della mancata espulsione di Ramon a inizio ripresa, il Como ha fatto una gran partita al Maradona. A Conte resta solo il campionato. Troppo poco".
Il #Napoli esce dalla Coppa Italia perché, al netto della mancata espulsione di Ramon a inizio ripresa, il #Como ha fatto una gran partita al Maradona.— Giovanni Capuano (@capuanogio) February 10, 2026
A #Conte resta solo il campionato. Troppo poco. pic.twitter.com/mfyOZgeHwy
