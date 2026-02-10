Ravezzani: "Il Como doveva restare in 10! Giustissime le proteste del Napoli"

L'incredibile svista di Manganiello che sfavorisce il Napoli contro il Como, mancato secondo giallo per Ramon dopo un fallo ai limiti dell'area su Hojlund, scatena le polemiche sui social.Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, commenta così sul proprio account X: "Incredibile il mancato secondo giallo a Ramon. Il Como doveva restare in 10. Giustissime le proteste del Napoli".