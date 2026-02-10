Scotto: "Non era facile contro una squadra forte e riposata per gli 'scherzi' del calendario"

Il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo il calci di rigori, sarà il Como ad affrontare l'Inter in semifinale. Giovanni Scotti, giornalista de Il Roma, commenta così sul proprio account X: "Il Napoli cede al Como dopo una infinita sequenza di rigori e saluta anche la Coppa Italia. Non era facile contro una squadra forte e riposata per gli 'scherzi' del calendario, e ci si è messo anche l'arbitro a negare un'espulsione per doppia ammonizione che era netta.

Bravi gli azzurri a reagire, ma nel primo tempo serviva un po' più di sfrontatezza. La squadra di Fabregas si è aperta al primo affondo del Napoli, che però è arrivato troppo tardi. Resta il campionato, con la Roma dietro l'angolo e un posto in Champions che non può sfuggire, per rendere questa stagione positiva".