Biasin attacca Conte: "Esce dalla Coppa, darà responsabilità a tutti. Lui non ne ha mai?"

Il Napoli esce ai rigori contro il Como nel quarto di finale di Coppa Italia, ma pesa come un macigno il mancato rosso a Ramon. Al termine del match il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin critica l'annata di Antonio Conte sul proprio account X:

"Dopo un mercato importante, il 30° posto su 36 in Champions e 9 punti dalla vetta in A, Conte esce anche dalla Coppa Italia. Le assenze, il calendario, gli arbitri, la pioggia, la lotteria dei rigori: darà responsabilità a tutti, ma è possibile che ne abbia qualcuna anche lui".