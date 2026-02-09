Como, Fabregas alla vigilia del Napoli: "Manterremo la nostra mentalità"

Poche parole per Cesc Fabregas, allenatore del Como che, tramite i canali social del club, ha presentato la gara di domani con il Napoli in Coppa Italia: “Domani ci attende una partita molto importante. Uno scontro ad eliminazione diretta contro i campioni d’Italia in uno stadio imponente. Scenderemo in campo con la nostra mentalità e mantenendo alta la concentrazione”.

Quella di domani sarà la seconda gara stagionale tra Napoli e Como: 0-0 nel precedente allo Stadio Diego Armando Maradona. Il ritorno in campionato è invece in programma - ma non ancora ufficialmente in calendario - nel weekend di domenica 3 maggio, nell’ambito della 35ª giornata di campionato. La vincente sfiderà l’Inter in semifinale di Coppa Italia, mentre la vincente di Bologna-Lazio (in programma mercoledì 11 febbraio) incrocerà l’Atalanta.