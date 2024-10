Alvino: “Conte ha preparato l’Empoli come fosse il Real! Kvara titolare, chiesta prova all’altezza”

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social in vista della gara di domani tra Empoli e Napoli

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha scritto un post sui social in vista della gara di domani tra Empoli e Napoli: “Preparare la trasferta di Empoli come se di fronte ci fosse il Real Madrid è la caratteristica che ha fatto di Antonio Conte un vincente.

Di media due ore e mezza di allenamento, 50 minuti di sala video e avversario studiato nei minimi particolari. Nulla è lasciato al caso. Spinazzola per Olivera e Gilmour per Lobotka gli unici cambi. Chiesta a Kvara, titolare anche domani, una prova all’altezza. Toccherà al georgiano, non al meglio, rispondere sul campo!”.