Alvino contro alcuni media: “Spalletti e ADL hanno smentito le vostre faziose ricostruzioni”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso su Twitter dopo le ultime dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti: “Anche Spalletti conferma quello che ieri sera ha anticipato Aurelio De Laurentiis: ‘A volte per troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po'. Starò fermo un anno" Avvelenatori dei pozzi ora tocca a voi. Smentiteli entrambi nel nome delle vostre fantasiose e faziose ricostruzioni frutto dell'antipatia nei confronti di De Laurentiis. Una storia lineare sin dall'inizio, ma solo per chi racconta i fatti senza pregiudizio”.