Alvino: "Contro il tiro al bersaglio a Spalletti, qualcuno non ha ancora digerito lo scudetto"

Il giornalista Carlo Alivno, con un post su X, si schiera contro le tante critiche al ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti: "A me del Luciano Spalletti ct della Nazionale non mi interessa nulla, ma nulla sul serio.

Non mi piace però questo tiro al bersaglio contro di lui, soprattutto da parte di chi, evidentemente, (in questa città) a distanza di un anno ancora non ha digerito la vittoria dello scudetto del Napoli con Lucianone in panchina. Per quanto mi riguarda sempre viva Spalletti. 'Ad perpètuam rèi memòriam'”.