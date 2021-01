Alvino: "Domanda all’Istituto Luce: rivedremo la gomitata di Chiellini in area?"

Al 20' di Juventus-Bologona su un calcio d'angolo in favore dei rossoblù, è stato fischiato un fallo in attacco alla squadra di Mihajlovic con Tomiyau che rimane a terra colpito dal gomito di Chiellini. Il giornalista Carlo Alvino commenta ironicamente su Twitter il mancato replay televisivo: "Domanda all’Istituto Luce: rivedremo la gomitata di Chiellini in faccia a Tomiyasu in area, dove al posto del rigore è stato fischiato il fallo per i bianconeri?"

