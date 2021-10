Alvino: "E' stato un Napoli risultatista e per questo c’è più sfizio"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli nel derby campano contro la Salernitana: "Una partita sporca che più sporca non si poteva conferma la grandezza di questo Napoli. Ambiente ostile. Non gioco degli avversari. Falli a ripetizione. Ma gli azzurri la portano a casa con una magia di Zielinski. Stasera è stato un Napoli risultatista e per questo c’è più sfizio".

