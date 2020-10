Alvino: "Gattuso rivolta la squadra come un calzino. Arbitri troppo scadenti!"

Il Napoli vince in rimonta contro il Benevento nella gara valevole per la quinta giornata di Campionato, il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter: "Benevento-Napoli derby regionale sofferto ma vinto con merito. Continua la striscia vincente degli uomini di Gattuso, che oggi rivolta la squadra come un calzino. Azzurri a punteggio pieno. Giocate 4 vinte 4 14 fatti 2 subiti. Vai così!. Lo dico dopo 4 vittorie consecutive in campionato quindi non per 'piangere' ma per meditare. I 4 arbitri che hanno diretto gli azzurri sono stati scadenti. Troppo scadenti! Meditate gente meditate!"

#BeneventoNapoli Derby regionale sofferto ma vinto con merito. Continua la striscia vincente degli uomini di Gattuso, che oggi rivolta la squadra come un calzino. Azzurri a punteggio pieno. Giocate 4 vinte 4 14 fatti 2 subiti. Vai così!#ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 25, 2020