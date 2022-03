Alvino: "Il giallo a Osimhen non esiste. Arriveranno le scuse di Forneau?"

"Il giocatore non sarà in campo a Bergamo. Il Napoli si sta giocando lo scudetto!"

Victor Osimhen è stato ammonito per un involontario fallo di mano contro l'Udinese e sarà costretto a saltare la trasferta contro l'Atalanta. Questo il commento su Twitter del giornalista Carlo Alvino: "L’ ammonizione di Osimhen NON esiste. Il giocatore non sarà in campo a Bergamo. Il Napoli si sta giocando lo scudetto! Chiedo per qualcuno è tutto ok? Arriveranno le scuse di Forneau? Adesso sotto con le spiegazioni dei professori del piffero… fateci capire come fare".