Alvino: "Insigne l'uomo in più di Gattuso. Osimhen si candida per un gran finale!

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli contro il Bologna: "Un capitano c'è solo un capitano... Serata magica per Lorenzo Insigne, il giocatore italiano che segnato di più nel 2021. Una doppietta per staccare Cavani nella classifica all time e per prendersi il Napoli sulle spalle. Un vero trascinatore. E' lui l'uomo in più di Gattuso. Vittoria sofferta ma legittima e arrivata mostrando trame di gioco interessanti. Osimhen torna a fare gol (quello per cui era stato preso) e si candida per un gran finale di stagione. Ora si aspettano gli altri rientri dall'infermeria, c'è bisogno di untià dentro e fuori. Solo così si raggiungono i traguardi. Avanti con coraggio e un pizzico di ottimismo".