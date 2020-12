Alvino ironico: "Grazie ai critici ora so che ADL ha costruito il Dream Team che deve vincerle tutte"

Carlo Alvino, via social, commenta così le reazioni della stampa al pareggio del Napoli contro l'Az: "Sarebbe bello conoscere sul serio quali sono le reali aspettative di critici, opinionisti, addetti ai lavori e stampa sul Napoli di quest’anno. Tra campionato e EL questo il cammino: 13 P 9V 1P 3S Anche quando ha perso non è stato mai in balia dell’avversario. Ma per qualcuno, che critica a prescindere, forse doveva vincerle tutte. Accidenti non sapevo che Adl e Giuntoli avessero costruito il “team dream”. Ora, grazie ai critici, lo so!