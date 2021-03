Alvino ironico: "In principio fu Gattuso poi...", l'elenco infinito per la panchina azzurra

Cresce di giorno in giorno l'elenco degli allenatori accostati al Napoli per la prossima stagione. Il giornalista Carlo Alvino fa ironicamente un elenco su Twitter: "In principio fu Gattuso poi... Benitez, Sarri, Mazzarri, Spalletti, Juric, Italiano, Gattuso, Galtier, Simone e Filippo Inzaghi, Allegri, De Zerbi, Fonseca , Gotti e Dionisi. Credo che tra poco arrivi...un'ambulanza".

