Alvino: "La grande concretezza, è un Napoli sempre più a immagine e somiglianza di Conte"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X la vittoria del Napoli contro il Monza che consente agli azzurri di prendersi la testa in solitaria della classifica: "La grande concretezza. Non è un titolo di un film ma quello che si è visto in campo stasera e quello che probabilmente si vedrà per tutta la stagione. È un Napoli sempre più ad immagine e somiglianza di Antonio Conte.

Una squadra che vuole vincere e bada al sodo. Una squadra forte, solida che ha enormi margini di miglioramento. Dobbiamo divertirci e ci divertiremo. Arbitri permettendo… Scandaloso non aver concesso il rigore per fallo su Di Lorenzo".