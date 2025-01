Alvino: “Manna ha smentito con i fatti le critiche, ora è atteso dalla prova più impegnativa”

Khvicha Kvaratskhelia è ormai prossimo all’addio in direzione Paris Saint Germain e in casa Napoli si sta lavorando per trovare un sostituto all’altezza. Non sarà facile per il direttore sportivo Giovanni Manna, alle prese con uno dei compiti più ardui da quando è in azzurro.

Ne parla su X il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino: “Superare le sfide di oggi prepara il terreno per i successi di domani! Di questo ne è consapevole Giovanni Manna. Il giovane e brillante Direttore Sportivo arrivato all’ombra del Vesuvio in punta di piedi, ha smentito con i fatti le critiche pretestuose sulla sua inesperienza. Protagonista del passato mercato estivo ora è atteso dalla prova più impegnativa. L’auspicio è che possa superarla a pieni voti!”.