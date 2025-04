Alvino: "Mi tengo il pari! Si diceva Bologna fosse la più in forma e nel 1T c'era solo il Napoli"

Il Napoli non va oltre l'1-1 al Dall'Ara contro il Bologna e spreca la chance di accorciare sull'Inter. I nerazzurri avevano infatti pareggiato a Parma e la squadra di Conte poteva approfittarne per mettersi dietro di un solo punto, ma alla fine le distanze rimangono invariate.

A commentare il match e la corsa al titolo è stato il giornalista Carlo Alvino, che sul suo profilo X scrive: "Criticare ferocemente il Napoli ed Antonio Conte dopo l’1-1 di stasera è un gioco perverso al quale non partecipo, anzi mi prendo il punto con piacere, anche perché siamo a sette partite dalla fine del campionato e, piaccia o no ai puristi del calcio, ancora in piena corsa scudetto.

Per un’intera settimana si è dipinto il Bologna come la squadra più in forma del campionato e quella che pratica il miglior calcio, ebbene questo Bologna lo si è visto solo nel secondo tempo, nel primo in campo c’è stato solo il Napoli. Sì dirà le partite durano 90 minuti. Giusto. E allora mi tengo stretto il pareggio e guardo avanti con rinnovato ottimismo. Lì dove si è sbagliato si può e si deve migliorare. Il viaggio continua e nessuno può prevedere il finale, magari rabbia e la delusione di stasera potranno presto trasformarsi in serenità e soddisfazione!".