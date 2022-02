Alvino non ci sta: "Si fingono tifosi per convenienza e danno lezioni a Spalletti: è intollerabile!"

Tante le critiche per Luciano Spalletti dopo il pareggio del Napoli a Cagliari. A non accettare le eccessive acccuse mosse al tecnico del Napoli c'è il giornalista Carlo Alvino, che su Twitter scrive: "Si fingono tifosi per mera convenienza. Poi mettono davanti a tutto solo le loro idee. La burbanzosa prosopopea di chi oggi intende dare lezioni a Spalletti è veramente intollerabile. Non è critica ma insopportabile arroganza!"

