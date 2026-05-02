Alvino: "Obiettivo era almeno un punto! Inutile paragonare Psg-Bayern, quello non è calcio"

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Il giornalista Carlo Alvino, tramite un video sul suo profilo Instagram, ha commentato la prestazione del Napoli che ha pareggiato in trasferta contro il Como: "C'era un obiettivo ed uno solo da raggiungere, portare a casa almeno un punto per blindare l'aritmetica qualificazione in Champions League e la seconda posizione. Poi vedremo quello che accadrà in questo mini torneo finale, per assegnare la piazza d'onore che mai come quest'anno è d'onore sul serio.

Una partita che il Napoli non voleva perdere e non ha perso, perché Conte ha applicato due vecchi detti del calcio: squadra che vince non si cambia, e se non puoi vincerla non devi perderla. Eppure, addirittura il Napoli la poteva vincere nel finale. Primo tempo di marca comasca, ma nella ripresa le azioni più importanti portano la firma del Napoli. È inutile stare qui con la puzza sotto al naso a dire 'brutta partita', 'Psg-Bayern quello è il calcio'... Psg-Bayern Monaco non è calcio, quello è altro".