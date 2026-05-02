Palmeri protesta: "Fabbri nega un rigore al Como e ferma Douvikas diretto a rete!"

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Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, tramite un tweet sul suo profilo X, ha protestato per alcune scelte arbitrali di Micheal Fabbri in Como-Napoli: "L’Inter deve ringraziare l’arbitro Fabbri se vincerà lo scudetto sul campo: nega il rigore su Baturina e ferma Douvikas diretto a rete alla fine. Finisce 0-0 Como-Napoli è ciò significa che l’Inter sarà campione domani solo se non perderà contro il Parma".