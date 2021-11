Alvino: "Ora non apriamo processi inutili e guardiamo avanti con ottimismo"

Carlo Alvino resta ottimista dopo il primo ko del Napoli in campionato. Dopo la sconfitta degli azzurri contro l'Inter, il giornalista ha scritto su Twitter: "Il campo ha detto Inter ma il Napoli non meritava di uscire sconfitto da questa partita. Al netto degli errori e di qualche prova incolore la prova della squadra (titolari e subentrati) è da considerarsi positiva. Ora non apriamo processi inutili e guardiamo avanti con ottimismo".

