Alvino: "Pagato approccio timido, ma stavolta gli alibi ci sono. Nulla è perduto, non si molla!"

Il giornalista Carlo Alvino commenta sul proprio account Instagram la sconfitta del Napoli a Lisbona contro il Benfica: "Non è andata bene. E quest’anno in trasferta in Champions, purtroppo, non è una novità. Ma stasera gli alibi ci sono. Gli azzurri pagano un approccio timido su cui evidentemente ha pesato lo sforzo fisico e mentale di domenica, subendo l’energia dei portoghesi che hanno avuto due giorni in più di riposo, ma anche qualche errore di troppo dei singoli, cosa che non può accadere quando sei in Champions League.

Al momento il Napoli resta nelle 24 (è 23esima), si giocherà tutto il 20 gennaio a Copenaghen e poi il 28 al Maradona contro il Chelsea, sarà difficile ma non impossibile. Nulla è perduto. Non si molla. Testa a Udine!".