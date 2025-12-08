Giordano fa notare: "Hojlund ha alzato il livello! Stravinti i duelli con N'Dicka e Kelly"
Il Napoli è insuperabile allo Stadio Diego Armando Maradona! La squadra di Antonio Conte blinda l'imbattibilità in casa nel 2025 battendo anche la Juventus di Luciano Spalletti: finisce 2-1 con la doppietta di Hojlund che risponde al pari di Yildiz. Gli azzurri sanciscono il settimo successo interno consecutivo contro i bianconeri e ritornano in testa alla classifica.
Il giornalista di Radio Crc Marco Giordano, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la partita degli azzurri: "Il cuore oltre l'ostacolo! Un Napoli con sette assenze, un McTominay che resta in campo infortunato, con un calcio di pressione e verticalizzazioni batte strameritatamente una Juventus povera di idee, con pochissime soluzioni. Nota per Hojlund: ha alzato il livello. Ha stravinto i duelli con Ndicka a Roma e stasera contro Kelly. Oggi il centravanti che trasmette certezze altissime per una squadra che ha obiettivi altissimi".
