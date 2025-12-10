Varriale: "Gara condizionata dai clamorosi errori di Milinkovic-Savic"
Dopo cinque risultati utili consecutivi, il Napoli cade di nuovo in Champions League perdendo 2-0 a Lisbona contro il Benfica. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "3° KO in trasferta per il Napoli che complica il suo cammino in Chanpions.
Gara condizionata dai clamorosi errori di Milinkovic-Savic che regala 2 gol al Benfica e mette in discesa la gara per #Mourinho che chiude tutti gli spazi e conquista 3 punti fondamentali".
14 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Udinese
|Napoli
