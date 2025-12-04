Radio Tutto Napoli, scopri il palinsesto di oggi: le trasmissioni inizieranno alle 8

Siete pronti ad un'altra giornata tutta azzurra? Anche oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, inizierà dalle 8 con il direttore Antonio Gaito con la rassegna stampa in “Buongiorno Napoli”. Alle 9.00 due ore con “Il “bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata, Arturo Minervini e Antonio Gaito fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino ed i suoi ospiti. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Carlo Caporale che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Francesco Carbone, Christian Marangio ed i loro opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con Christian Marangio e la partnership con "Passionapoli" di Guido Gaglione e Nicola Luongo ed i loro ospiti. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android