Giuliani: "Il solito Napoli europeo di quest’anno, forse non ci credono"

Fulvio Giuliani, giornalista e direttore de La Ragione, ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Benfica sul proprio account X: "ll solito Napoli europeo di quest’anno. Va così, forse non ci credono, forse non ci sono energie. Di sicuro non ci sono uomini freschi e tantomeno punti. Danno economico a parte, la sensazione è che la squadra si senta a casa in campionato. In Europa, per ora inesistenti.

Peccato".