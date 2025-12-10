Meret diventa papà per la seconda volta: "Benvenuta Isabel"

Meret diventa papà per la seconda volta: "Benvenuta Isabel"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40Dai social
di Antonio Noto

Alex Meret è diventato per la seconda volta papà.

Il portiere del Napoli con una foto e un messaggio pubblicati sul proprio account Instagram ha annunciato la nascita della sua secondogenita Isabel: "Benvenuta Isabel! Mamma, papà e Daniel non vedevano l’ora di conoscerti". 