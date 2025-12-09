Video
Neres-Cam! Walk-around del Napoli al Da Luz: le immagini di TuttoNapoli
Si è svolto pochi minuti fa il walk-around della squadra del Napoli all'Estadio Da Luz di Lisbona, dove domani alle ore 21:00 gli azzurri affronteranno il Benfica di Josè Mourinho per la sesta giornata della league phase di Champions League.
Occhi puntati sull'uomo del momento, potete apprezzare la David Neres del nostro inviato dal video di seguito.
Pubblicità
Dai social
Copertina Da 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass di Arturo Minervini
Le più lette
1 Benfica, Mourinho in conferenza: "Assenze Napoli? Non fatemi ridere, vedete la panchina! Oggi sono più forti"
Prossima partita
10 dic 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
In primo piano
LiveConte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Grazie ai ragazzi! Rafforzati nelle difficoltà. Ora non abbiamo paura di nessuno!"
Pierpaolo MatroneADL: "Il Maradona va ripensato da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo". Poi un retroscena
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..."
Antonio NotoLiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione"
Davide BarattoADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com