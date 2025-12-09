Video

Neres-Cam! Walk-around del Napoli al Da Luz: le immagini di TuttoNapoli

Oggi alle 20:40Dai social
di Davide Baratto
fonte da Lisbona, Giovanni Annunziata

Si è svolto pochi minuti fa il walk-around della squadra del Napoli all'Estadio Da Luz di Lisbona, dove domani alle ore 21:00 gli azzurri affronteranno il Benfica di Josè Mourinho per la sesta giornata della league phase di Champions League.

Occhi puntati sull'uomo del momento, potete apprezzare la David Neres del nostro inviato dal video di seguito.