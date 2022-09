Alvino: "Partita da uomini veri. Gara sontuosa di Mario Rui, troppe volte in discussione"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan.

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan: "È per serate come questa che vale la pena di tifare Napoli. Le lacrime di gioia di chi era a Milano si fondono con quelle di tutti i napoletani sparsi nel mondo. Partita da uomini veri. Gara sontuosa di Rui. Troppe volte in discussione. Questo è il vero segnale di crescita".