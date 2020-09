Alvino: "Petagna ruba la scena, sarà una valida alternativa tattica"

Andrea Petagna fa il suo esordio in maglia azzurra con due assist e un gol nell'amichevole contro il Pescara. Questo il commento sull'attaccante di Carlo Alvino su Twitter: "Nella serata dove la curiosità era tutta per Victor Osimhen a rubare la scena ci ha pensato Andrea Petagna. All’esordio in maglia azzurra segna e fa segnare. Si compiace chi lo ha voluto. Sarà una valida alternativa tattica e un agguerrito concorrente per i compagni di reparto".

