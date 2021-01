Alvino punge la Juve: "C'è chi paga gli stipendi in anticipo e chi fa plusvalenze coi giovani per i conti"

È di queste ore di un nuovo affre Juve-Genoa, che porterà una ricca plusvalenza al club bianconero. A commentare l'operazione, via Twitter, è Carlo Alvino che punge così: "C’è chi fa plusvalenze con i giovani per 17 milioni per mettere i conti a posto e chi invece paga in anticipo lo stipendio di gennaio a tutti i calciatori. Di chi sto parlando? A proposito... per un amico... succede nel calcio italiano".

