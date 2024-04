Alvino: "Questi calciatori hanno smarrito orgoglio e senso d'appartenenza. C'è un’unica strada"

"Vestire la maglia azzurra deve restare un privilegio!".

Il Napoli non va oltre il 2-2 al Maradona con l'Udinese e spreca l'ennesima occasione per tornare in corsa per la qualificazione in Champions. Il giornalista Carlo Alvino commenta così su X: "Che delusione! Ancora una volta (e quest’anno è accaduto spesso) chi è sceso in campo ha calpestato la dignità di una intera tifoseria con una prestazione indolente, svogliata e pigra.

Questi calciatori hanno smarrito orgoglio e senso di appartenenza. L’unica strada percorribile ora è la rifondazione, a partire dal nuovo allenatore. Queste prove indecorose servono solo ad anticipare decisioni già maturate. Vestire la maglia azzurra deve restare un privilegio!".