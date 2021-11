Alvino: "Ritorno in Curva dei gruppi organizzato è finalmente argomento di discussione"

Carlo Alvino, volto e voce di Radio Kiss Kiss Napoli, scrive su Twitter un messaggio sulla questione Maradona: "Non è un mistero: personalmente desidero il ritorno in curva dei gruppi organizzati! So che finalmente è diventato argomento di discussione. Spero si metta in campo il buon senso che al pari del rispetto delle regole consenta alla squadra di avere il tifo che merita!"

Non è un mistero: personalmente desidero il ritorno in curva dei gruppi organizzati! So che finalmente è diventato argomento di discussione. Spero si metta in campo il buon senso che al pari del rispetto delle regole consenta alla squadra di avere il tifo che merita! — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 3, 2021