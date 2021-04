Alvino: “Schiantato il Toro. Contento soprattutto per due elementi troppe volte offesi"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la fondamentale vittoria in chiave Champions del Napoli a Torino: "Mamma che Napoli! Schiantato il Toro. Risultato bugiardo. Poteva finire in goleada. Contento soprattutto per Bakayoko e Gattuso troppe volte offesi, non criticati!"

#TorinoNapoli Mamma che Napoli! Schiantato il Toro. Risultato bugiardo. Poteva finire in goleada. Contento soprattutto per @TimoeB08 e #Gattuso troppe volte offesi, non criticati! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 26, 2021