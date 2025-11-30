Alvino: "Silenzio parla il campo! Mamma che Napoli! Vincenti e convincenti!"

vedi letture

Il Napoli batte 1-0 la Roma all'Olimpico e scalza i giallorossi dal primo posto in classifica, ora occupato dagli azzurri insieme al Milan. Il giornalista Carlo Alvino commenta così su X: "Silenzio parla il campo! Mamma che Napoli! Vincenti e convincenti! Annichilita la Roma con un primo tempo fantastico. Personalità, carattere, temperamento ed individualità. Poi da grande squadra gli azzurri hanno amministrato.

Conte stasera può dichiararsi più che soddisfatto. La squadra ha lottato, sudato, si è sacrificata dimostrando di essere un gruppo solido che si riconosce nel suo leader indiscusso. Il Napoli c'è, nonostante le enormi difficoltà (leggi infortuni ), il divertimento è assicurato. Ops siamo di nuovo primi in classifica!".