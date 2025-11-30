Foto

"Quando sei a Roma", Hojlund commenta l'esultanza con Neres

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:09Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli vince all'Olimpico e conquista la vetta della classifica grazie ad una rete di David Neres. Il brasiliano nell'esultare la rete decisiva fa il gesto del silenzio, mentre Rasmus Hojlund lo rincorre per abbracciarlo.

Proprio l'attaccante danese commenta sul proprio account Instagram la scena pubblicata attraverso uno scatto fotografico: "Quando sei a Roma". 