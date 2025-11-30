Varriale: "Prova di forza del Napoli! Se non è una vittoria scudetto, gli somiglia molto"

Il Napoli espugna l'Olimpico e si prende la vetta della classifica a braccetto con il Milan. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Se non è una vittoria scudetto è una cosa che le somiglia molto.

Prova di forza del Napoli, che batte e ridimensiona la Roma. La decide Neres, ancora protagonista, come tutti gli uomini di Conte che tornano al 1°posto meritatamente pur senza Anguissa, De Bruyne, Lukaku ecc".