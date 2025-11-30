Varriale: "Prova di forza del Napoli! Se non è una vittoria scudetto, gli somiglia molto"
Il Napoli espugna l'Olimpico e si prende la vetta della classifica a braccetto con il Milan. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Se non è una vittoria scudetto è una cosa che le somiglia molto.
Prova di forza del Napoli, che batte e ridimensiona la Roma. La decide Neres, ancora protagonista, come tutti gli uomini di Conte che tornano al 1°posto meritatamente pur senza Anguissa, De Bruyne, Lukaku ecc".
Se non è una vittoria scudetto è una cosa che le somiglia molto.Prova di forza di @sscnapoli che batte e ridimensiona @OfficialASRoma.La decide #Neres ancora protagonista come tutti gli uomini di #Conte che tornano al 1°posto meritatamente pur senza Anguissa,De Bruyne,Lukaku ecc.— enrico varriale (@realvarriale) November 30, 2025
03 dic 2025 18:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
