Corsa scudetto, l'analisi di Ziliani: "Ho scoperto una cosa sugli scontri diretti"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha analizzato su X i punti guadagnati finora negli scontri diretti dalle squadre di alta classifica: "Mi sono chiesto: questi freddi e aridi numeri cosa ci dicono? C’è una chiave per interpretarli e leggerli in controluce traendo indicazioni che a prima vista sfuggono e che è invece importante saper scorgere? Ho provato così a darmi un metodo d’indagine; e ho messo a confronto il comportamento, o meglio il rendimento delle 7 grandi nel 'mini campionato' degli scontri diretti: che ho allargato anche alle sfide con Lazio e Atalanta che sia pure attardate in classifica sono squadre con uno spessore tecnico di prim’ordine e sono e saranno per tutti avversari da battere ad alto coefficiente di difficoltà.

Prima di dirvi cos’ho scoperto, vi chiedo di leggere con attenzione i sette ruolini di marcia in questo mini campionato che vi sottopongo club per club in base all’ordine di classifica.

MILAN (7 scontri diretti): Milan-Bologna 1-0 Milan-Napoli 2-1 Juventus-Milan 0-0 Atalanta-Milan 1-1 Milan-Roma 1-0 Inter-Milan 0-1 Milan-Lazio 1-0 Score: 7 partite: 5 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte 7 gol fatti, 2 gol subiti. 17 punti (media 2,42 a partita)

ROMA (4 scontri diretti): Roma-Bologna 1-0 Lazio-Roma 0-1 Roma-Inter 0-1 Milan-Roma 1-0 Score: 4 partite: 2 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte 2 gol fatti, 2 gol subiti 6 punti (media 1,5 a partita)

NAPOLI (5 scontri diretti): Milan-Napoli 2-1 Napoli-Inter 3-1 Napoli-Como 0-0 Bologna-Napoli 2-0 Napoli-Atalanta 3-1 Score: 5 partite: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte 7 gol fatti, 6 subiti 7 punti (media 1,4 a partita)

INTER (5 scontri diretti): Juventus-Inter 4-3 Roma-Inter 0-1 Napoli-Inter 3-1 Inter-Lazio 2-0 Inter-Milan 0-1 Score: 5 partite: 2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte 7 gol fatti, 8 subiti 6 punti (media 1,2 a partita)

BOLOGNA (4 scontri diretti): Roma-Bologna 1-0 Bologna-Como 1-0 Milan-Bologna 1-0 Bologna-Napoli 2-0 Score: 4 partite: 2 vittoria, 0 pareggi, 2 sconfitte 3 gol fatti, 2 subiti 6 punti (media 1,5 a partita)

COMO (5 scontri diretti): Como-Lazio 2-0 Bologna-Como 1-0 Atalanta-Como 1-1 Como-Juventus 2-0 Napoli-Como 0-0 Score: 5 partite: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta 5 gol fatti, 2 subiti 8 punti (media 1,6 a partita)

JUVENTUS (5 scontri diretti): Juventus-Inter 4-3 Juventus-Atalanta 1-1 Juventus-Milan 0-0 Como-Juventus 2-0 Lazio-Juventus 1-0 Score: 5 partite: 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte 5 gol fatti, 7 subiti 5 punti (media 1 a partita)

Classifica punti: Milan 17, Como 8, Napoli 7, Roma, Inter e Bologna 6, Juventus 5

Media punti a partita: Milan 2,42; Como 1,6; Bologna e Roma 1,5; Napoli 1,4; Inter 1,2; Juventus 1.

Gol fatti: Milan, Inter e Napoli 7; Como e Juventus 5; Bologna e Inter 3; Roma 2.

Gol subiti: Milan, Como, Roma e Bologna 2; Napoli 6; Juventus 7; Inter 8.

Ma il dato più importante, un fatto non solo certo ma matematico, è che da qui alla fine del girone d’andata la squadra che più trarrà vantaggio, in termini di punti, dal progressivo completarsi degli scontri diretti è il Milan. Lo scontro diretto tra due rivali comporta infatti sempre o la sconfitta di uno dei due (cioè zero punti conquistati) o il pareggio (cioè 2 punti non conquistati da entrambi). E mentre al Milan rimane un solo scontro diretto da disputare, quello alla 16ª giornata a Como, a tutti gli altri ne restano o 3 (Inter, Napoli, Como e Juventus) o addirittura 4 (Roma e Bologna). È dunque non solo probabile ma sicuro e matematico che tra i sei rivali d’alta classifica del Milan ci saranno perdite di punti che i rossoneri hanno già in gran parte evitato: resta solo da vedere quali saranno le squadre a uscirne col minimo danno e chi ne uscirà invece altamente penalizzato. Perchè se uno vince, l’altro perde. E se pareggiano, il danno è per tutti e due".