Alvino: "Spalletti deve recitare il mea culpa! Spazio a chi ha la testa libera!"

"È finita solo quando è finita! Ma questa sconfitta deve far riflettere Spalletti".

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter il pesante ko del Napoli in casa con la Fiorentina che frena la corsa scudetto degli azzurri: "È finita solo quando è finita! Ma questa sconfitta deve far riflettere Spalletti. Suoi i meriti per aver portato il Napoli a lottare per lo scudetto ma oggi deve recitare il mea culpa! Insistere su chi non è in forma si è visto che non paga. Spazio a chi ha la testa libera!".