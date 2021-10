Alvino: "Stracciato il regolamento in faccia a milioni di tifosi! Partita l’operazione risalita?"

La Juventus batte la Roma e risale in classifica. Tante le polemiche però per l'operato di Orsato che ha inciso sul risultato dell'Allianz Stadium. Il giornalista Carlo Alvino commenta così su Twitter: "Stracciato il regolamento in faccia a milioni di appassionati di calcio! È partita l’operazione risalita?"

