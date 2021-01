Alvino su Gattuso: "Oggi ha trasmesso insicurezza e non certezze. Il calcio non aspetta nessuno"

Dopo la pesante sconfitta del Napoli a Verona, il giornalista Carlo Alvino ha analizzato su Twitter l'operato di Rino Gattuso: "Ho sempre difeso Gattuso perché i troppi infortuni hanno segnato la stagione, tante volte il risultato negativo non ha rispecchiato la prestazione offera e l'anomalia del calcio ai tempi del Covid porta ad alti e bassi, ma la confusione totale vista oggi è un dato preoccupante. Dalla panchina oggi ha trasmesso insicurezza e non certezze. Si riesce a rimettere in piedi la situazione in tempi brevi? Il calcio non aspetta nessuno".