Alvino su Llorente: "E' certamente uno che non 'smanetta'. Esempio!"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter una frase detta da Gattuso nell'intervista del post-partita di Udinese-Napoli, mettendo il luce il comportamento esemplare di un azzurro: "In tanti stanno commentando quello che ha detto Gattuso sullo “smanettare”... in questa mia considerazione su Fernando Llorente cerco di dare il mio punto di vista in merito... Uno che certamente non 'smanetta' è Llorente. Professionista di specchiata moralità. Sempre allenamenti intensi senza mai risparmiarsi pur sapendo di non giocare. Oggi è stato sul pezzo creando apprensione ai centrali avversari, ed è lui a dire a Bakayoko di andare a saltare insieme sulla punizione di Mario Rui. Esempio!".

In tanti stanno commentando quello che ha detto Gattuso sullo “smanettare”... in questa mia considerazione su Fernando Llorente cerco di dare il mio punto di vista in merito... pic.twitter.com/JJaGpv1Z8A — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 10, 2021