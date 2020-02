Alvino sul rigore negato: "Milik viene trascinato giù e l’arbitro gli dà fallo contro, non se ne può più"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato con un post su Twitter l'episodio non sanzionato dall'arbitro in merito al rigore su Milik in Napoli-Torino durante il primo tempo: "Ennesimo calcio di rigore negato al Napoli. Milik viene trascinato giù e l’arbitro gli fischia il fallo contro. Basta veramente non se ne può più!"

#NapoliTorino ennesimo calcio di rigore negato al Napoli. Milik viene trascinato giù e l’arbitro gli fischia il fallo contro. Basta veramente non se ne può più! — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 29, 2020